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Paul Pogba'dan George Floyd tepkisi: Öfke ve..

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Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, George Floyd'un ölümünü kınayarak ırkçılığa tepki gösterdi. Pogba, yaptığı paylaşıma ırkçılığa maruz kalan insanlar için üzüntü duyduğunu da ekledi.

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Paul Pogba, ABD'de polis gözaltı sırasında öldürülen George Floyd olayına sessiz kalmadı.

"Öfke, nefret,acı ve üzüntü hissettim"

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yumruğunu havaya kaldırmış şekilde fotoğrafını paylaşan Pogba, "Son günlerde Minneapolis'te yaşananlar hakkında hislerimi nasıl anlatabileceğim konusunda çok düşündüm. Öfke, nefret, acı, üzüntü hissettim. Futbolda, işte, okulda, her yerde, her gün ırkçılığa maruz kalan George ve tüm siyahi insanlar için üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Irkçılık cahilliktir, sevgi erdemdir"

Irkçılığın bir an önce sonlanması gerektiğini vurgulayan Pogba, "Yarın ya da ertesi gün değil, bugün bitmesi gerek. Irkçılıktan kaynaklanan şiddete artık müsamaha gösterilemez. Müsamaha etmeyeceğim, müsamaha etmeyeceğiz. Irkçılık cahilliktir, sevgi erdemdir. Sessiz kalmayın. Irkçılığa karşı durun." yorumunu yaptı

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