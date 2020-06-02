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Erzincan'a cenaze götürdü dönerken kendisi de ölüme yakalandı

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GAZİANTEP’ten Erzincan’a cenaze götüren ve dönüş yolunda trafik kazası geçiren cenaze nakil aracı şoförü hayatını kaybetti. Ölen Mehmet Özçelik'in cenazesi, başka bir cenaze aracı ile memleketi Gaziantep’e getirildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde nakil aracı şoför olarak çalışan Mehmet Özçelik, Erzincan'a cenaze götürdükten sonra geri dönerken Sivas’ın İmranlı ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Mesai arkadaşları ile ailesi gözyaşlarını tutamadı

Sivas’ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Özçelik’in cenazesi Sivas Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile memleketi Gaziantep’e getirildi. Uzun yıllardır çalıştığı mezarlıklar müdürlüğü gasilhanesine getirilen Özçelik’in cenazesini gören mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Özçelik’ın cenazesi yıkama ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şahinbey ilçesine bağlı Osmanlı kırsal mahallesinde bulunan aile kabristanlığında defnedilecek.

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