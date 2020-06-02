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Süleyman Toplusoy kaç yaşında neden öldü? Süleyman Toplusoy'un mağazası

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Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biri olan Süleyman Toplusoy 59 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Roman Mağazaları'nın ortağı işadamı Süleyman Toplusoy'un hayatı merak konusu oldu. Süleyman Toplusoy İpek Toplusoy ile evli ve 3 kız çocuğu var.

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Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etti. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biri olan Süleyman Toplusoy'un ani ölümü başka ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü. İpek Toplusoy ile mutlu bir evliliği olan Süleyman Toplusoy'un 3 tane çocuğu vardı. İşte Süleyman Toplusoy  hayatı hakkında merak edilenler..

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış simalarından iş insanı Süleyman Toplusoy, bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İpek Toplusoy ile evli olan ünlü işadamın 3 kızı bulunuyor.

Sabah 8.00'de kendini kötü hisseden Süleyman Toplusoy, yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Bağdat Caddesi'ndeki Florence Nightingale Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede kalbi duran Toplusoy, ameliyata alınarak kalbine pil takıldı ve hayata döndürülmeye çalışıldı. Ancak Toplusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyordu.

Süleyman Toplusoy verdiği bir röportajda büyük aşk ile evlendiği eşi İpek Toplusoy ile olan evliliğini şöyle anlatmıştı..

Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy, bir davette tanıştığı eşi İpek Toplusoy'a ilk görüşte aşık olduğunu söylemiş
'Eşimi ilk gördüğümde evleneceğim kadın bu demişti.

Roman Mağazaları Başkan Yardımcısı ve ortağı Süleyman Toplusoy, eşi İpek Toplusoy ile son derece huzurlu bir hayat sürüyor. Eşi İpek Hanım'ı ilk gördüğünde aşık olan ve onunla evleneceğini hisseden Süleyman Toplusoy'un başka bir aşkı daha var kızı Zeynep. Bir yaşındaki kızları Zeynep'in gülüşü için dünyaları vereceklerini söyleyen İpek-Süleyman Toplusoy çiftinin Çekmeköy'deki mutlu yuvalarına misafir olduk.

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