Peak Games'in kurucusu Sidar Şahin konuştu! Gündeme oturan satıştan aslan payı kim aldı

Dün resmi olarak ABD'li oyun devi Zygna'ya, 1.8 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek ülkemizde her kesimden insanı gururlandıran Türk oyun şirketi Peak Games'in kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin, satışın ardından ilk kez konuştu. Şahin, kendisi ve şirketi Peak Games'in oldukça ilginç hikayesini anlattı. Şahin, ayrıca satıştan aslan payı şirketin Avrupalı hissedarlarının aldığını açıkladı.

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Peak Games'in 1.8 milyar dolar gibi üst düzey bir rakama satılışı konuşulmaya devam ediyor. 10 yıl önce Kadıköy Moda'da bir apartman dairesinde kurulan Peak Games Türkiye'den çıkıp 1 milyar doları aşan değere satılan ilk teknoloji şirketi oldu.

Sözcü'den Bülent Mumay'ın haberine göre; şirketin Avrupalı hissedarları satıştan aslan payını alırken şirketin kurucusu Sidar Şahin'in anlaşmadan 350-400 milyon dolar civarında bir pay alması bekleniyor.

Bugüne kadar neredeyse hiç röportaj vermeyen Şahin 2012 yılında verdiği ender mülakatlardan birinde, "10 milyon dolardan fazla para yaktım. Çok aptaldım. İyi bir model görürdüm ve onu kopyalardım. Türkiye’de Facebook yokken Facebook’u yapmaya çalıştım. Eğer ego ve odaklanma probleminiz varsa bunu çok yapamıyorsunuz. Büyük bir ego sorunum vardı. Tekrar tekrar duvara çarptım. Yeter dedim. Kendimle ilgili çok şey öğrendim ama bu zor oldu" diyor.

Şirket kısa zamanda Facebook’a yaptığı oyunlarla büyüyerek yabancı yatırımcıların ilgisini çekti. 2011 yılında Forbes dergisi şirketi umut vaat eden firmalar arasında gösterirken Avrupalı Ealrybird Venture Capital şirkete 5 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Şahin o yıllarda, “Türkiye ve MENA bölgesi gibi ülkelerdeki oyuncuların ne istediğini iyi anlıyoruz” diyordu. Eylül 2011’de firmanın aldığı toplam yatırım 11.5 milyon dolara çıktı.

Firma 2012 yılında günlük en fazla aktif kullanıcıya hizmet veren 10 mobil oyun şirketinden biriydi. Şirket 5 dilde hizmet verirken her ay oyunlarını 10 milyon oyuncu oynuyordu. O yıllarda okey ve Okey Plus oyunları oynanma rekorları kırıyordu.

Nadir röportajlarından birini 2012 yılında verdi

Sidar Şahin arşivlerde hakkında oldukça az derinlemesine bilgi olan bir isim. 2012 yılında Ben Rooney imzası ile Wall Street Journal’da çıkan bir söyleşide işe bakışı hakkında ip uçları bulmak mümkün. Şahin röportajda şunları söylüyor:

Peak'i dünyayı değiştirmek için kurdum. Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi yok. Şimdi başladı. Büyük potansiyel var. Olay Türkiye'de bir şeyleri değiştirmek. Bunu yapmanın yolu bir ürün ortaya çıkarmak.

Geçen yıl herkes P&G'ye katılmak istiyordu. Bu yıl yeni mezunlarla konuştuğumuz zaman bize katılmak istiyorlar.

Daha önce pek çok şirket kurdum. Türkiye'de interneti fethetmem lazım. Fakat çok yanlış yollar denedim zamanında.

10 milyon dolardan fazla para yaktım. Çok aptaldım. İyi bir model görürdüm ve onu kopyalardım. Türkiye'de Facebook yokken Facebook'u yapmaya çalıştım. Eğer ego ve odaklanma probleminiz varsa bunu çok yapamıyorsunuz. Büyük bir ego sorunum vardı. Tekrar tekrar duvara çarptım. Yeter dedim. Kendimle ilgili çok şey öğrendim ama bu zor oldu.

100 kişilik kadro

Kuruluşundan iki yıl sonra 2012’de Peak Games'in Ankara, İspanya, Almanya, Ürdün ve Suudi Arabistan’da ofisleri ve oyun stüdyoları bulunuyordu. Merkezi İstanbul'da bulunan, 6 stüdyosu, 100 kişilik kadrosuyla dikkat çeken bir ekipti Peak Games. 2013 yılına gelindiğinde 25 milyon aktif aylık oyuncusu ve aldığı 30 milyon dolarlık yatırım vardı.

Hasbro oyununu kaldırdı

2016’da Türkiye’den çıkan ve oyunlarıyla dünyanın önemli oyun şirketleri arasına giren Peak Games, dünyanın önde gelen oyun ve oyuncak üreticilerinden Hasbro'ya dava açtı.

Davanın konusu 2015’in başında Peak Games tarafından piyasaya sürülen ve Amerika pazarında çok popüler olan Toy Blast’ı Hasbro’nun “My Little Pony: Puzzle Party” isimli bir oyuna dönüştürerek klonlaması iddiasıydı.

Taraflar 2017 yılında karşılıklı anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve Hasbro kendi oyununu yayından kaldırmıştı.

2017’de Türkiye’den çıkmış en büyük dijital oyun şirketlerinden biri olan Peak Games’in bir bölümü dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Zynga tarafından satın alındı.

Gelen bilgilere göre göre satın alma 100 milyon dolarlık nakit karşılığında gerçekleşti ve anlaşma sadece Peak Games’in kart ve okey oyunları geliştiren bölümünü kapsıyordu.

Ünlü Hollywood yıldızı Peak’in rekamlarında rol almıştı

Ryan Reynolds reklamlarda

2018’de ABD pazarının en çok gelir elde eden 10 oyunu arasında yer alan Peak Games’in oyunu olan Toon Blast'ın ABD'deki kullanıcıları hedefleyen reklam filmleri serisi yayına girdi.

Toy Blast ve Toon Blast gibi büyük beğeni kazanan oyunların geliştiricisi olan yerli Peak Games Hollywood yıldızı Ryan Reynolds’ı oynattı. Yerli oyun şirketi Peak Games, dün gece 41 ulusal televizyon kanalında aynı anda yayınlanan 3 dakikalık reklamıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Peak Games'in satışından kim ne kadar kazanacak?

ABD’li mobil oyun devi Zynga Peak Games’i 900 milyon dolar nakit 900 milyon dolar değerinde de hisse karşılığı satın aldı. Zynga tarafından satıştan en yüksek payı Avrupa merkezli fon Earlybird’ün alması bekleniyor. Firma Peak’in yüzde 44’lük hissesini elinde bulunduruyor ve 750 milyon dolardan fazla değerdeki hisse ve nakde sahip olması bekleniyor.

Firma’nın yüzde 22’si şirketin CEO’su ve kurucusu Sidar Şahin’in elinde. Şahin’in kazancının 350 milyon dolar ila 400 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

Firma hisselerinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip Hummingbird Ventures'un da Şahin’in payına benzer bir pay alması bekleniyor.

Trendyol kurucusu Demet Mutlu ile Evren Üçok da bu satıştan pay alacak isimler arasında. Daha önce Trendyol'u Alibaba'ya satan ikili melek yatırımcı olarak Peak Games'e yatırım yapmıştı.

Şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 8'ine sahip olan Evren Üçok'un 135 ila 140 milyon dolar arası yüzde 5'e yakın hisseye sahip olan Demet Mutlu'nun ise 85 ila 90 milyon dolar arası bir kazanç sağlaması bekleniyor.

1 milyar dolarlık oyun sektörü

Gaming Turkey’in rakamlarına göre 2018 yılında 864 milyon dolar olan Türkiye oyun sektörünün büyüklüğü 2019 yılında yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye'deki popüler oyun firmaları kimler?

Riot Games, Netmarble, Epic Games, Blizzard, IGG, Peak Games, Gram Games, Tales World, Lokum Games, Tencent, Pearl Abyss, Valve, Bluehole, Gameforge, Nfinity Games, Vodoo, Ketchapp, Masomo Gaming, Rovio, Activision.