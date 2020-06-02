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Samsun'da üniversiteye hazırlanan genç kayıplara karıştı

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SAMSUN'da dün sabah saatlerinde evden çıkan Yasin Akay (19), Kursa gittiğini söyleyip evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Ailesi, kaçırıldığından şüphe ettiği gencin hayatından endişe duyuyor.

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Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Yasin Akay dün sabah 10.00 sıralarında "Kursa kitaplarımı almaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Üniversite sınavına hazırlanan gençten ailesi bir daha haber alamadı. Telefonu kapalı olan ve arkadaşlarından da Yasin’le ilgili bir bilgiye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine kayıp başvurunda bulundu.

"Kardeşimin düşmanı, sevmeyeni yoktu"

Yasin’in hayati durumundan endişe ettiklerini belirten Abla Ece Akay, “Kardeşim liseyi bitirmişti, üniversite sınavına hazırlanıyordu. 20-25 gün sonra da sınavı vardı. Bir YKS kursuna gidiyordu. Dün sabah 10.00 sıralarında anneme 'Kursa kitaplarımı almaya gidip geri geleceğim’ diyerek evden çıktı. Geri dönmeyince endişelendik. Telefonu da kapalı, kendisine ulaşılmıyor. Arkadaşlarından da bir bilgiye ulaşamadık. Kardeşimin bir düşmanı, sevmeyeni yoktu. Ailevi bir problemimiz de yok. Annem, babam ben gayet iyi anlaşıyoruz. Biz kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Polise de haber verdik. Kardeşimi arıyoruz. Gören veya duyan olursa güvenlik güçlerine haber vermelerini rica ediyorum” dedi.

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