Domagoj Vida'ya alternatif Ryan Shotton

Domagoj Vida ile yollarını ayrılması beklenen Beşiktaş, Middlesbrough takımında forma giyen 31 yaşındaki savunmacı Ryan Shotton'u gündeme aldı.

Abone ol

Yeni bir savunma hattı kurmayı düşünen Beşiktaş'ta arayışlar sürerken gözler İngiltere'ye çevrildi.

Sağ bekte de oynayabiliyor

Daha çok sözleşmesi bitecek olan isimlerle ilgilenen siyah-beyazlılar, Middlesbrough takımının deneyimli savunma oyuncusu Ryan Shotton'ı gündemine dahil etti. 31 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme planlayan Kara Kartal'ın bu transferi sonlandırması sürpriz sayılmayacak. 2017-2018 sezonunda bir başka İngiliz ekibi Birmingham'dan transfer edilen oyuncu stoper dışında zaman zaman sağ bekte de görev alabiliyor.

17 maçta forma giydi

Bu sezon Middlesbrough ile toplam 17 karşılaşmaya çıkan Shotton toplam 1530 dakika sahada kalırken 3 kez de sarı kart gördü. Kariyerinde 288 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim toplam 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.