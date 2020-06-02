Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarına başlıyor! Tarih belli oldu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Koronavirüsle mücadele kapsamında askıya alınan yurtdışı uçuşların başlama tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yurtdışı uçuşların 18 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurdu.

"14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaşımı şöyle:

Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.