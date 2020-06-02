Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarına başlıyor! Tarih belli oldu
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Koronavirüsle mücadele kapsamında askıya alınan yurtdışı uçuşların başlama tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Abone ol
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yurtdışı uçuşların 18 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurdu.
"14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız"
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaşımı şöyle:
Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.
Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 2, 2020
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