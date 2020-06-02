Tunç Soyer'in Atatürk imzalı maskesi dikkat çekti

Türkiye yavaş yavaş korona tedbirlerini gevşetmeye çalışırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk imzalı kırmızı maskesiyle dikkat çekti.

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Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin ilk sırasında maske var. Sağlık Bakanlığı herkesin maskesini takarak dışarı çıkması yönünde sık sık uyarılar yapıyor.

Üzerinde Atatürk imzası var

İzmir'de takılan maskeler değişiklik gösterdi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, üzerinde Atatürk imzası bulunan kırmızı maskeler yaptırdı.Belediyede bazı görevlilere dağıtılan bu maskeleri Tunç Soyer de takmaya başladı.