Dolarda hareketli dakikalar! 7 kuruş birden düştü

Güne 6,81 seviyesinden başlayan dolar, düşüşe geçmesinin ardından 7 kuruş birden değer kaybetti ve 6,74'den işlem görmeye başladı.

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Dün 6,7963-6,8261 bandında hareket eden dolar kuru, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı. 2 Haziran Salı gününe aynı seviyeden başlayan kur, öğle saatlerinde düşüşe geçti.

7 kuruş birden düşen dolar saat 14.10 itibarıyla 6,74'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,53'ten, sterlin ise 8,46 seviyesinden alıcı buluyor.

Düşüş devam edebilir

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.