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Dolarda hareketli dakikalar! 7 kuruş birden düştü

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Güne 6,81 seviyesinden başlayan dolar, düşüşe geçmesinin ardından 7 kuruş birden değer kaybetti ve 6,74'den işlem görmeye başladı.

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Dün 6,7963-6,8261 bandında hareket eden dolar kuru, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı. 2 Haziran Salı gününe aynı seviyeden başlayan kur, öğle saatlerinde düşüşe geçti.

7 kuruş birden düşen dolar saat 14.10 itibarıyla 6,74'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,53'ten, sterlin ise 8,46 seviyesinden alıcı buluyor.

Düşüş devam edebilir

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.

Altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 379,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380 liradan, 2 bin 503 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 524 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 446 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 466 liradan, bin 223 liradan alınan Yarım Ziynet bin 233 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıyor.

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