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PKK elebaşı Murat Karayılan'ın son talimatı olay oldu

Demirören Haber Ajansı
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TSK ve MİT’in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle zor durumda kalan terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan, teröristlere "Doğaüstü güçlerle donanın" talimatı verdi.

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Emniyet, MİT ve TSK’nın yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK’ya yönelik aralıksız süren operasyonları, örgüt elebaşlarının da kimyasını bozdu.

TSK ve MİT’in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı Murat Karayılan, aylar sonra ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti.

"Doğaüstü güçlerle donanın"

Karayılan teröristleri önce “işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye’nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de “doğaüstü güçlerle donanmalısın" diyerek verdi. Karayılan’ın bu sözlerinin teröristler arasında dalga konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi.

"Sert tedbirler alınacak"

Türkiye’nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında “radikal tedbirler" alınması isteyen Karayılan'ın, bu önlemi de “doğaüstü güçlerle donanın" şeklinde belirtmesi örgütte umutsuzluk oluşturduğu öğrenildi. Teröristleri, örgüt TV’sinden suçlayarak tehdit de eden Karayılan'ın “İçerden bilgi sızmasının önlenmesi için sert tedbirler alınacağını" söylediği kaydedildi.

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