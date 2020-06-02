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Fenerbahçe'ye geliyor mu? Erol Bulut açıkladı

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Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, geleceği hakkında konuştu.

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Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve adı Fenerbahçe ile anılan başarılı teknik direktör Erol Bulut, Sarı - Lacivertli ekibe dahil olup olmayacağına dair DİM TV'den Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtladı. İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

''Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi karar verecek''
'Bu kararı verecek olan Fenerbahçe yönetimidir. Nasıl bir profildeki teknik direktörü takımın başına istiyorlar? Onunla nasıl ve hangi şartlarda çalışmak istiyorlar? Şartlar yeni sezonda ne olacak? Biliyorsunuz Covid-19 sebebiyle ekonomik sıkıntılar var. Bunların hepsine Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetimi karar verecek. Top oynadığınız takımda teknik direktörlük yapmak, her Fenerbahçe futbolcusunun isteğidir. Avrupa olduğunda genel fotoğrafa bakmanız lazım. Sadece ben gittim imza attım, Fenerbahçe'de hoca oldum demekle olmuyor. Fotoğrafın tamamını görmek lazım.'

''Gelen teklifleri iyi değerlendirmek istiyorum''
'Ben burada ekibimle çok başarılı bir yıl geçiriyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bana bağlı olan bir şey değil bu durum. Ben Alanyaspor'un teknik direktörü olarak yoluma devam ediyorum ve işimi başarıyla tamamlamak istiyorum. Gelen teklifleri iyi değerlendirmek ve doğru karar vermek istiyorum.'

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