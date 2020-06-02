Elazığ'da Urartulardan kalma Hıdırbaba Höyüğü definecilerin zararına uğradı

Elazığ’da geçmişi 3 bin yıla dayanan Hıdırbaba Höyüğü, kaçak definecilerin uğrak mekanı oldu. Tarih kokan eser farklı zamanlarda yapılan izinsiz kazılarla zarar görürken, şu ana kadar 7 şahsın jandarma ekipleri tarafından yakalanarak yasal işlem yapıldığı öğrenildi.