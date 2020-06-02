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Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Anadolu Ajansı
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Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediği bildirildi.

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Ülke basınındaki habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır Kovid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaların genel bir değerlendirmenin ardından 8 Haziran'dan itibaren kaldırılabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni Kovid-19 vakası tespit edilmezken, toplam vaka sayısı 1504'te kaldı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya'da 17 yeni vaka tespit edildi

Avustralya'da 17 yeni Kovid-19 vakası saptanırken, toplam vaka sayısı 7 bin 221'e çıktı.

Öte yandan ülke basınındaki habere göre, Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği sanılan 30 yaşındaki bir hastanın, aslında virüs taşımadığının belirlenmesinin ardından ölü sayısı 103'ten 102'ye düşürüldü.

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