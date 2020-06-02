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Libya Ordusu Hafter güçlerine ait askeri unsurları hedef aldı

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LİBYA ordusu hava kuvvetleri, başkent Trablus’un 100 kilometre güneyindeki Giryan kenti yakınlarında, Halife Hafter'e bağlı iki askeri birliğin etkisiz hale getirildiğini, araçların da imha edildiğini duyurdu.

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Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, orduya bağlı hava unsurları, Giryan kentinin güneydoğusundaki Kadame mevkisinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı askeri unsurları hedef aldı.Ardından yapılan ikinci bir açıklamada da "Hava kuvvetlerimiz, Kadame mevkisindeki kavşakta başka bir milis birliğini ve askeri aracı yine başarıyla hedef almıştır." ifadelerine yer verildi. Toplamda iki silahlı milis birliğin etkisiz hale getirildiği ve iki askeri aracın imha edildiği belirtilen açıklamada, "kanun dışına çıkanların etkisiz hale getirilmeye devam edildiği" kaydedildi.

Başkentin güneyinde çatışmalar sürüyor
BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusu ile darbeci Halife Hafter'e bağlı güçler arasında, Trablus Uluslarası Havalimanı çevresinin de dahil olduğu başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Libya ordusu, Hafter güçlerinin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza atmış, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan çekilen Hafter'e ait askeri unsurların, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı. Ordu birlikleri, pazar günü Trablus Havalimanı'na doğru ilerleyişe geçmiş, havalimanı çevresindeki bazı bölgeleri Hafter güçlerinden arındırmıştı.Hafter güçleri, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter güçleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti. 

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