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65 yaş ve 18 yaş sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu yeni açıklama

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1 Haziran pazartesi itibariyle normalleşme takvimi devreye girdi ve birçok koronavirüs yasağı kaldırıldı. Vatandaşlar ise bu haftasonu yani 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırması yapıyor. 65yaş vr 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının 2 haftaya kadar bitmesi bekleniyor. Peki bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı resmi açıklama geldi mi?

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı- 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak araştırması vatandaşların gündeminde. Bir süredir Bilim Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları düzenli olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından sonra normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldı. Peki 6-7 Haziran Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyordu.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer aldı.

Bu haftasonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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