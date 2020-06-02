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Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı başladı! Hafta sonu yasağı kalkacak mı?

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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.30'da başladı.

Yüz yüze ilk toplantı
Video konferans yöntemiyle daha önce gerçekleşen MYK toplantısından sonra yüz yüze ilk toplantı gerçekleşiyor. Toplantıda AK Parti'nin koronavirüs nedeniyle ertelenen toplantısında, kongre süreci, Meclis çalışmaları gibi konular ele alınacak.

Perşembe kabine var
Öte yandan toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için sağlanan sokağa çıkma imkanı da görüşülecek. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Kamu bankalarının sağladığı kredi imkanları da Kabine toplantısının gündeminde.

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