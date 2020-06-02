İsmail Küçükkaya siyasete mi giriyor? İki siyasi partiden teklif aldım

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Küçükkaya herkesin merak ettiği siyasete girecek mi konusuna açıklık getirdi ve iki siyasi partinin genel başkanından milletvekilliği teklifi aldığını ancak siyasete girmeyeceğini söyledi.

Abone ol

Küçükkaya, "İki kere iki genel başkandan teklifler geldi bana ama ben siyaseti düşünmedim, düşünmüyorum hiçbir zaman da düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.Medyaradar’a konuşan Küçükkaya'nın açıklamaları şöyle:

Bana iki kere iki genel başkandan teklifler geldi

Bana iki kere iki genel başkandan teklifler geldi bana ama ben siyaseti düşünmedim, düşünmüyorum hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Bu konuda söz bile verebilirim. Hayata bir kere geliyoruz, anlamlı işler yapmalı, mutlu olmalıyız.

Her günümü huzurla ve mutlulukla hatırlıyorum

Ben iç huzuru yüksek bir iş yapıyorum. Mesleğe başladığım 1991'den bu yana çok zor dönemlerden geçsem de, çok çalışıp zorluklar yaşasam da her günümü huzurla ve mutlulukla hatırlıyorum. Herkes mutlu olduğu işi yapmalı siyaset bana göre değil. Ben siyaseti şöyle seviyorum; gazeteci olarak izlemeyi, yorum yapmayı, analiz yapmayı ve öngörüde bulunmayı. Siyasi öngörülerim çıkar.

Siyasi öngörülerim iyidir

Ben ANAP ve DOĞRU-YOL muhabirliğinden geliyorum. Şimdiki iktidarı da muhalefeti de çok yakın takip ettim dolaysı ile siyasi öngörülerim iyidir. Sabahları oyunlar oynuyorum yayında mesela, siyasi gelişme oluyor şimdi böyle olacak diyorum çıkma oranlarını kendimce hesaplıyorum. Siyasete öngörülerimle hakim olmayı seviyorum ama gazeteci olarak.

İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.