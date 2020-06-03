Giresun'da ilk defa üretilen bitkinin kilosu 1400 lira! Fındığa alternatif
GİRESUN şehrinde ilk defa üretimi yapılan salep bitkisinin kurutulmuş toz hali bin 400 liradan satılıyor.
Tıbbi, aromatik ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın olmazsa olmazı salebin Giresun’da ilk defa üretimine başlandı ve ilk hasat alındı. Kurutulmuş toz halinde kilosu bin 400 TL’den satılan salebin Giresun’da fındığa ek gelir olarak üreticilerin yüzünü güldürmesi umut ediliyor.
Türkiye Tarım ve Hayvancılık Birliği Onursal Başkanı ve aynı zamanda salep üreticisi İbrahim Ünye, Türkiye’deki mevcut salep üretiminin, salep ihtiyacını karşılamadığını o yüzden ekonomik getirisi çok yüksek bir ürün olduğunu söyledi.
"Yüzde 80'i kaçak yolla elde ediliyor"
Ünye yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Türkiye’nin yıllık 800 ton salep ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın 200 tonu iç piyasadan karşılanıyor, ancak bunun da yüzde 80’i doğadan kaçak yollarla elde ediliyor. Doğadan kaçak yollarla elde edilmesinin de 70 bin liraya varan ağır cezai yaptırımları bulunmaktadır.
Bunun önüne geçmek için İl Tarım Ve Orman Müdürlükleri’nden veya ilgili üretici birliklerinden temin edilen salep yumrularıyla ekimi yapılabilir. Pazarlama sıkıntısı bulunmamaktadır, çünkü üretici birliklerinden alım garantili salep yumruları temin edilebilir. Türkiye’nin iç pazar ihtiyacını karşılaması açısından dahi ekonomik getirisi yüksek bir üründür.