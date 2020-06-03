Giresun'da ilk defa üretilen bitkinin kilosu 1400 lira! Fındığa alternatif

"Yüzde 80'i kaçak yolla elde ediliyor"

Ünye yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Türkiye’nin yıllık 800 ton salep ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın 200 tonu iç piyasadan karşılanıyor, ancak bunun da yüzde 80’i doğadan kaçak yollarla elde ediliyor. Doğadan kaçak yollarla elde edilmesinin de 70 bin liraya varan ağır cezai yaptırımları bulunmaktadır.