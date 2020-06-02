Rusya'dan S-400 açıklaması: 2. parti teslimat için Türkiye'nin kararını bekliyoruz

MOSKOVA'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci parti S-400'lerin teslimatı için Türkiye'nin son kararının beklendiği belirtildi.

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Şugayev bugün yaptığı açıklamada, "Küresel pandemi ile ilgili kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, bu sözleşmenin, üzerinde anlaşılan zaman dilimi ile ilgili tahminler yapmanın anlamsız olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte, S-400'ün ikinci teslimatları üzerine diyalog oldukça ileri bir aşamada, ve Türk tarafının nihai kararını bekliyoruz "dedi.

Rusya'nın Askeri-Teknik İşbirliğinden Sorumlu Federal Servisinin (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Ekotürk kanalına demecinde, "Herkesin malumu olan pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamaları düşünecek olursak, (ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin) sözleşmenin ne zaman imzalanacağına dair tahminde bulunmanın, açık konuşmam gerekirse, bir yararı olmaz. Yine de ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı hakkındaki diyaloğun hayli ileri bir aşamada olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Türkiye ile çalışmaya hazırız"

Ayrıca Şugayev, Rusya'nın teknoloji işbirliği yapılması, yani Türk şirketlerinin üretim sürecinde yer alması ihtimali üstünde Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

"Korona engel oldu"

"Bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Bu, çok yoğun bir çalışma ve belirli bir zaman da gerektiren bir mesele" diye devam eden Şugayev, yeni tip koronavirüs pandemisinin görüşme sürecini eklediğini belirtti. Daha önce, Türkiye ile hükümetlerarası askeri-teknik işbirliği komisyonu toplantısının mayıs ayında yapılmasının planlandığını, ancak söz konusu toplantının Kovid-19 nedeniyle yılın ikinci yarısına ertelendiğini de söyledi.

"SU-35 satmaya hazırız"

Bunun yanında Şugayev, Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satışı yapmaya hazır olduklarını da yineledi.

"Ortak üretimi de görüşüyoruz"

FSVTS Başkanı, ortak havacılık ve hava savunma sistemi donanımı üretmenin de Türkiye ile görüşülmekte olan konulardan biri olduğunu sözlerine ekledi.