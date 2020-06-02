Polis şefi Art Acevedo'dan Trump'a tepki: Çeneni kapat

ABD Başkanı Donald Trump'ın “eyaletler önlem almazsa ordu devreye girecek" sözleri ülkede büyük yankı uyandırdı. Houston polis şefi Art Acevedo, "Söylecek yapıcı bir şeyin yoksa o zaman çeneni kapat" diyerek Trump'a tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın siyahi George Floyd'un öldürülmesini protesto edenlere yönelik tavrı ülkede büyük tepki çekti.

CNN International, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin Trump'ın orduyu devreye sokmasından endişe ettiğini yazdı.

Trump'ın protestoları bastırmak için ABD ordusunu devreye sokacağı açıklamasının, Pentagon'da bazılarında "derin ve büyüyen bir rahatsızlık" yarattığı belirtildi.

Kanal haberini ismi açıklanmayan Pentagon yetkililerine dayandırdı. Kanala konuşan yetkililer, Pentagon içinde "yerel güvenlik güçlerinin protestolarla baş etmesine yönelik yoğun bir talep" olduğunu söyledi.

"Söylecek yapıcı bir şeyin yoksa o zaman çeneni kapat"

CNN yayınında gazeteci Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Houston polis şefi Art Acevedo da Trump'a tepkiliydi. Acevedo, ABD Başkanı Trump'a ithafen "Söylecek yapıcı bir şeyin yoksa o zaman çeneni kapat" ifadelerini kullandı.

"Bunlar bir başkanın değil bir diktatörün sözleri"

Demokrat Parti'nin eski başkan aday adayı senatör Kamala Harris de Trump'i eleştiren isimlerden. Harris, Trump'ın göstericiler hakkındaki ifadelerine değinerek, "Bunlar bir başkanın değil bir diktatörün sözleri" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise herkesin protesto hakkına sahip olduğunu ancak gösterilerin barışçıl bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. George Floyd'un abisi Terrance Floyd da Minneapolis'te kardeşinin öldürüldüğü yeri ziyaret etti.

Göstericilere sakin olmaları çağrısı yapan Terrance Floyd dükkanları yağmalayanlara da tepki gösterdi.

Floyd, "Hepiniz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yaptığınız şey kardeşimi geri getirmeyecek. Biliyorum. O da bunları yapmanızı istemezdi" dedi.

Nickelodeon ve MTV gibi bir çok televizyon kanalı da göstericileri desteklemek amacıyla Floyd'un öldürüldüğü süre olan 8 dakika 46 saniye boyunca ekranı kararttı.