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Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

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TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

"Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri"

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim”

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