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Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilecek en iyi lider kim? İşte cevabı

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İSTANBUL Ekonomi Araştırma, 'YAşanan ekonomik sorunları en iyi hangi lider çözer" diye sordu... Erdoğan açık ara önde çıkarken, Ali Babacan sonuncu oldu.. İşte o sorunun cevabı...

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İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen "Türkiye Raporu Mayıs 2.' raporuna giren anket sonucuna göre Türkiye'de ekonomik sorunları en iyi şekilde çözecek lider olarak Erdoğan görülüyor. Vatandaşa, “Sizce yaşadığımız krizin yarattığı ekonomik sorunları hangi lider en iyi şekilde çözebilir?” sorusu yöneltilen ankette yer alan şıklar arasında şu siyasi liderlerin isimlerine yer verildi:

İşte vatandaşa sorulan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş.

Ankete kaç kişinin katıldığı bilgisi paylaşılmazken, birinci sırada yer alan isim yüzde 39.7 oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. İkinci en çok oy alan seçenek ise yüzde 20,3 oranıyla “Hiçbiri” seçeneği oldu. Ankette seçenekler arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yer almaması dikkati çekti.

-Recep Tayyip Erdoğan: %39,7
- Hiçbiri: %20,3
- Ekrem İmamoğlu: %9,7
- Selahattin Demirtaş: %8,3
- Kemal Kılıçdaroğlu: %5,6
- Meral Akşener: %4,6
- Diğer: %4,1
- Devlet Bahçeli: %3,0
- Mansur Yavaş: %2,4
- Ali Babacan: %2,3

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