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Cristina Ronaldo Juventus ekibini şaşırttı

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Karantina günlerinde bireysel olarak çalışan Cristiano Ronaldo'nun, fiziksel parametreleri daha iyi durumda çıktı. Bu durum Juventus teknik ekibini şaşkınlığa uğrattı.

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Serie A'da maçların yeniden başlaması için geri sayım sürerken, Juventus da çalışmalarına devam ediyor.

Tuttosport'un haberine göre oyuncularına bir dizi test uygulayan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun karantina sonrası çıkan verileri ise şaşkınlık yarattı.

Habere göre Cristiano Ronaldo'nun tüm fiziksel parametreleri, karantina öncesinde yapılan son testten ve Mart ayından daha iyi durumda.
Cristiano Ronaldo, Juventus ile idmanlara dönmeden önce karantina dönemini doğduğu ada olan Madeira'da geçirmiş ve çalışmalarına bireysel olarak devam etmişti.

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