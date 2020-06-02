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Muharrem İnce'den partisi CHP'ye tepki ben sizin adayınız değil miydim

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Haber Global yayınında bilgisi olduğu halde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası ekrandan alınan İnce stüdyoyu terk etmişti. Ancak İnce bu hareketine partisinden destek bulamadı. Partisinin bu tavrına tepki gösteren İnce, "Niye kınamıyorsunuz, ben sizin adayınız değil miydim" dedi.

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Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, şimdilerde partisi tarafından ortada bırakılmasından şikayetçi

İnce, Haber Global'de katıldığı 'İnce ile Özel' programı sırasında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bağlanıldığı için tepki gösterip yayını terk etti. Oysa kanal tarafından Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında yayının kesilip oraya dönüleceği bilgisi program önce İnce'ye aktarılmıştı.

Partisi ortada bıraktı

Ancak Muharrem İnce'nin yaptığı şov CHP yönetimi tarafından tam anlamı ile görmezden gelindi. CHP Genel Merkezi'nden tek bir ses dahi çıkmadı. CHP yönetiminden ne bir destek ne de eleştiri duyulmadı.

Son olarak CHP'nin kanalı olarak da görülen Halk TV'nin İnce'nin bu şovunu YouTube sayfasından silmesi gerçeği tüm çıplaklığı ile İnce'nin yüzüne bir tokat gibi çarpmış görünüyor.

Partisinden fazla oy aldığı bir seçimden yaklaşık 2 yıl sonra CHP tarafından adeta silinip atılan, ötekileştirilen, yalnızlaştırılan ve görmezden gelinen İnce 'acınacak hale gelişine' sosyal medyadan isyan etti.

"Niye kınamıyorsunuz'' 

İnce, CHP'nin kendisine karşı olan kayıtsızlığına "Bir televizyon kanalı bana bir ayıp etmiş, yanlış yapmış. Ben bir meydan okumuşum. Terk etmişim orayı. Partiyi yönetenler niye kınamıyorsunuz bunu? Niye kınamıyorsunuz? Ben sizin cumhurbaşkanı adayınız değil miydim" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ne olmuştu ?

Haber Global ekranına konuk olan CHP'li Muharrem İnce, kanalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmasına tepki göstererek yayını terk etti. İnce, yayını terk ederken, "Gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.

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