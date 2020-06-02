Sivas'ta varlığından bir haberler Bizans mağaralarının olduğu şelale büyülüyor

"Ovada böyle bir güzelliğin olması mükemmel”

Şelaleyi ziyaret etmeye ilk kez arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirten Osman Yıldız, “Bu bölgeden hep gelip geçmişliğim var ama ilk defa arkadaşların vesilesiyle buraya geliyorum. Bu güzellik bana Sızır şelalesini hatırlatıyor. Ovada böyle bir güzelliğin olması mükemmel bir şey. Bu bölgenin turizme kazandırılması lazım” dedi.