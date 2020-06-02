HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı Erdoğan 6-7 Haziran açıklaması

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

1 Haziran pazartesi itibariyle normalleşme takvimi devreye girdi ve birçok koronavirüs yasağı kaldırıldı. Vatandaşlar ise bu haftasonu yani 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırması yapıyor. 65yaş vr 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının 2 haftaya kadar bitmesi bekleniyor. Peki bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı resmi açıklama geldi mi?

Abone ol

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı- 6-7 Haziran'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak araştırması vatandaşların gündeminde. Bir süredir Bilim Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları düzenli olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından sonra normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldı. Peki 6-7 Haziran Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyordu.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer aldı.

Bu haftasonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret
İkinci el otomobil fiyatları coştu galericiler de şaşkın
Rusya'dan S-400 açıklaması: 2. parti teslimat için Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Plazma arayışına gerek kalmadı pasif aşı üreteceğiz
İsmail Küçükkaya siyasete mi giriyor? İki siyasi partiden teklif aldım
Kira yerine seks! Tacizci ev sahipleri koronavirüsü fırsat bildi
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da 3 günlük bebeği alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktılar
Dünyanın en büyük teleskobu FAST’in yeni görevi belli oldu
Almanya'da Türklere çirkin iftira mezarlıkta mangal fotoğrafı olay oldu!
Elazığ'da güzel tesadüf! Kadını döven şahıs yoldan geçen jandarmaya yakalandı
Polis şefi Art Acevedo'dan Trump'a tepki: Çeneni kapat
Acun Ilıcalı doğum gününü 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya ile kutladı
Yorumlar