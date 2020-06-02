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Zonguldak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı 1'i ağır 2 yaralı

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ZONGULDAK’ta otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Zekeriya Duyar (44) ağır yaralanırken eşi Safiye Duyar hafif yaralandı.

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Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında kaza meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulansla direksiyon hakimiyetini kaybeden 67 ED 148 plakalı araç çarpıştı.

Otomobil sürücüsünün durumu ağır

Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Sivil araçta bulunan 44 yaşındaki Zekeriya Duyar’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Duyar hastaneye kaldırılırken araç içerisinde bulunan 44 yaşındaki eşi Safiye Duyar hafif yaralandı. Ambulans içerisinde bulunan 3 personelin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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