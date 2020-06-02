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Kuşadası'nda evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dedeyi soyup soğana çevirdiler

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KUŞADASI'nda 75 yaşındaki yaşlı adamın evde alem yapma isteği hazin bitti. 75'lik dede eve çağırdığı 3 hayat kadını tarafından soyuldu.

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dedenin gecesi kabusa döndü. Eve gelen hayat kadınları yaşlı adamı soydu..

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. (75), evde oturduğu sırada üç hayat kadınını eve çağırdı. Bir süre geçtikten sonra N.Ö. ile odaya geçen adam ilişkiye girdiği sırada diğer hayat kadınları H.Ö. ve S.Ö. yaşlı adamın bir miktar parasını çaldı.

Sabaha karşı evden ayrılan üç hayat kadını hızla siteden uzaklaştı. Kadınlar gittikten sonra parasını kontrol eden S.O. soyulduğunu fark edip polis ekiplerini çağırdı.

Gözaltına alındılar 

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapan üç hayat kadınını kameralardan tespit edip gözaltına aldı. Karakola götürülen üç hayat kadını sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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