HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

KKTC'de futbol heyecanı 18 Haziran'da başlayacak

İhlas Haber Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

KIBRIS Türk Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının 18 Haziran'da başlamasına karar verdi. Maçların seyircili ya da seyircisiz oynanmasına daha sonra karar verileceği ifade edildi.

Abone ol

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile ara verilen liglerin durumuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

KTFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig maçlarının 18 Haziran'da başlamasına karar verdi. Toplantıda alınan kararlar şöyle:

- TFF’nin, KTFF’ye hibe yolu ile verdiği testlerle 6 Haziran 2020 Cumartesi gününe kadar Sağlık Bakanlığı eli ile takımlarımız ve hakemlerimizin testlerinin tamamlanmasına;
- 7 Haziran 2020 Pazar günü itibarı ile hazırlık maçlarına başlamasına;
- Sadece Süper Lig ve 1. Lig A takım karşılaşmalarının 18-19 Haziran 2020 tarihinde başlayarak Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması için gerekli programın yapılmasına;
- Bu ligler dışında kalan diğer tüm liglerin akıbetinin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak olan bir sonraki toplantıda kararlaştırılmasına;
- Karşılaşmaların seyircili veya seyircisiz oynatılması konusunda, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin ligin başlamasından önce yeniden bir değerlendirme yapıp son noktayı koymasına karar verilmiştir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Çakan cinayetinde saldırganların ifadeleri ortaya çıktı Kürtçe müzik denmişti
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret
İkinci el otomobil fiyatları coştu galericiler de şaşkın
Rusya'dan S-400 açıklaması: 2. parti teslimat için Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Plazma arayışına gerek kalmadı pasif aşı üreteceğiz
İsmail Küçükkaya siyasete mi giriyor? İki siyasi partiden teklif aldım
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı 1'i ağır 2 yaralı
CHP'li Engin Altay'dan Devlet Bahçeli'ye erken seçim yanıtı
Mardin'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı Erdoğan 6-7 Haziran açıklaması
Afyonkarahisar'da 3 günlük bebeği alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktılar
İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru sorgulama ekranı? İşsizlik ödeneği başvurusu
Yorumlar