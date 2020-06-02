Kars'ta büyük gerginlik! Halk ayaklandı kayyum kayyum sloganları
KARS 'ta, HDP’li belediye tarafından ikinci kez ihaleye çıkarılan "toplu taşıma hattı ihalesi"nde gerginlik yaşandı. Belediye personeli ile arbede yaşayan dolmuşçular, "Kayyum kayyum", "Burası Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde sloganlar attı.
Kars Belediye Başkanlığı tarafından, kent merkezindeki 78 aracın hat işletim hakkı ihalesinin 13 Mart 2020 tarihinde iptal edilmesinin ardından ihale, bugün yeniden yapılmak istendi.İki gündür Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için protesto düzenleyen dolmuş esnafı, ihale saatine kısa süre kala belediye hizmet binası önünde bir araya geldi.
Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti
İhaleye katılmak için binaya giren dolmuşçular ile belediye personeli arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti. Kars Belediyesi önüne çok sayıda polis sevk edilirken, polis dolmuşçuları belediyeden güçlükle uzaklaştırdı.
HDP'li başkan el sallayınca kayyum diye bağırdılar
Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, öfkeli kalabalığa el sallayınca ortalık iyice gerildi. Yaşanan bu olay sonrası belediye önünde toplanan dolmuşçular, "Kayyum kayyum", "Başkan dışarı", "Hakkımızı istiyoruz", "Burası Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde sloganlar attı.
Çevik Kuvvet polisleri engel oldu
Dolmuşçuları sakinleştiren polis, dolmuşçuları belediye binasından uzaklaştırdı. Çevik Kuvvet polisleri dolmuşçuların önüne set çekerek, belediye binasına yaklaşmalarını izin vermedi.