Kars'ta büyük gerginlik! Halk ayaklandı kayyum kayyum sloganları

Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti

İhaleye katılmak için binaya giren dolmuşçular ile belediye personeli arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti. Kars Belediyesi önüne çok sayıda polis sevk edilirken, polis dolmuşçuları belediyeden güçlükle uzaklaştırdı.