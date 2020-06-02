Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'den gelen teklifi reddetiği ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, MLS'ten ve Arap yarımadasından gelen tekliflere rağmen kariyerine sarı kırmızılılarda devam etmek istiyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre İngiliz yıldız David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, bir süredir golcü oyuncu ile ilgilense de Kolombiyalı yıldız kendisine yapılan transfer teklifini reddetti.

"Galatasaray'dan ayrılmam"

Katar ve Çin'den gelen teklifleri de değerlendirmeye almayan Falcao'nun, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Burada bir hedefim var. Ailem İstanbul'da mutlu. Çin ya da Katar'a gitmek istemiyorum" sözlerine yer verildi.

Golcü oyuncu ile özellikle Al Sadd ve Al Hilal'in de ilgilendiği ifade edilmişti fakat Falcao, mutlu olduğu Galatasaray ve İstanbul'da kalmak istediğini dile getirdi.