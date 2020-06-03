Bursa'da koronavirüsün giremediği yer! Türkiye'ye örnek olacak

"Çok şükür koronavirüs hiç görülmedi"

Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık şöyle konuştu, "İlk virüs görüldüğü günden itibaren Bursa veya ilçe merkezine göç eden mahalle sakinlerimiz bize teklifte bulundular. 'Köydeki yaşlılara sahip çıkalım ve köye gelmeyelim' dediler. Aldığımız tedbirler sayesinde çok şükür koronavirüs hiç görülmedi.