Düğüne bir gece kala öldürülen gelin! Nişanının tuhaf iddiası
BURSA'da 25 yaşındaki Songül Yalçın düğününe bir gece kala öldürülmüştü. Katil zanlısı nişanlısı Yunus Emre Akar'ın genç kızı banyoya sokup döverek öldürdüğü belirlenmişti. Olaya ilişkin damat adayının mahkemedeki ifadesi ise bakın ne oldu...
Songül Yalçın, düğünden 1 gün önce nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Üç yıldır nişanlı olan çift arasında takı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp, dövdü. Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden çıktı. Geri döndüğünde ise Songül Yalçın'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerine haber verip, kaçtı. Kapısı açık olan eve giren sağlık görevlilerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından, eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip, çıktığını tespit etti. Akar, arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yunus Emre Akar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanık Akar, kaldığı cezaevinden, avukatı Ali Kil ise Konya 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada genç kızın ailesinin avukatı Berrin Bayam hazır bulundu.
Gelinlik almaya gidecektik
Yunus Emre Akar, savunmasında nişanlısını dövdüğü suçlamasını reddederek şunları söyledi:
-"Gelinlik almaya gidecektik. O gün nedenini bilmediğin sinirli hali vardı. Ailesinden ayrılma üzüntüsü vardı. Elindeki çantasını, salona girdiğinde çekyatın üzerine attı. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine bazen iş yerinde bazen de evinde kriz geliyormuş. Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım.