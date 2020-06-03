İran'dan AB ülkelerine George Floyd suçlaması

İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için yapılan gösterilere karşı sessiz kalmakla suçladı.

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Zarif, twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD şehirlerinin "askeri güç kullanımı tehditlerinin yanı sıra göstericilere ve basına karşı da vahşi uygulamalara sahne olduğunu" ifade etti.

AB ülkelerini ABD'deki olaylara karşı sessiz kalmakla suçlayan Zarif, şunları kaydetti:

"Batılı olmayan toplumlardaki olaylara karşı süratle yargıda bulunan ve hakemlik yapan AB ülkeleri, bu kez sağır edici suskunluğunu devam ettirmektedir. AB ülkeleri, ABD'nin halka ve basına karşı vahşi uygulamaları karşısında sessiz kalacaksa sonsuza kadar ağzını kapatmalıdır."

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

ABD'de 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.