Ev alacaklara müjdeli haber! Konutta 2 yıl ödemesiz yeni kampanya
Kamu bankalarının konutta faizi indirmesi sonrası özel sektör de 2 yıl ödemesiz kampanya başlattı. Markalı konut projelerinden ev alan vatandaşlar 24 ay taksit ödemeyecek, ödemeler 3. yılda başlayacak.
Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını önceki gün açıkladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64’e, ikinci elde 0.74’a çekildi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkânı sunuldu.
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Kamu bankalarından gelen bu hamle karşısında özel sektör de bir kampanyayla sürece destek vermeye karar verdi. Özel sektörün başlatacağı kampanyada en büyük avantaj ‘ödemesiz dönem’ olacak.
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Ödeme planı nasıl olacak?
Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.
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Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslimde ödenecek.
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