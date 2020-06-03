Emre Belözoğlu Erol Bulut'la görüştü işi bitirdi! İki efsane geri dönüyor

Fenerbahçe'de gelecek sezon futbolun patronu olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı.

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Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni sezon için hoca arayışlarına son nokta koyuldu.

Gelecek sezon Sportif Direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, 15 gün önce listenin ilk sırasında yer alan Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrası prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, bu görüşme sonrası yeni sezon için çalışmalara şimdiden başladı.

Açıklama sezon sonu

Akşam'ın haberine göre; son günlerde de yapılan görüşmeler sıklaştı. Son günlerde sık sık iletişim kurularak kadro yapılanması konusunda da fikir alışverişi yapıldı. Açıklamanın ise sezon sonunda yapılması bekleniyor.

Ekibiyle birlikte imza atacak

Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörleri Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel, Erol Bulut’un teknik ekibinde yer alacak. Bulut’un Alanyaspor da yardımcısı olan Mehmet Yozgatlı da kadroda bulunacak. Erol Bulut, ekibindeki kondisyoner Pantelis Pentelopoulos’u da Fenerbahçe’ye getirmeyi planlıyor.

Tuncay Şanlı, Semih Şentürk sürprizi

Erol Bulut’un ekibinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Tuncay Şanlı, Semih Şentürk gibi isimlerin de teknik kadroya katılma ihtimali bulunuyor.