İkinci Ergenekon darbesi mi geliyor? Murat Yetkin'in iddiasını Bülent Orakoğlu yazdı

Murat Yetkin'in ikinci Ergenekon sürecinin işaretlerinin görüldüğü iddiasını Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, köşesinde yorumladı.

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Gayrimüslimlere yönelik saldırılar, sosyal medyada provokatif paylaşımların artması, 2007'de başlayan Ergenekon operasyonları öncesinde Hrant Dink'in öldürülmesi, rahip Santoro cinayeti ve Cumhuriyet mitingleri ile benzerlik kuruldu.

Murat Yetkin, geçtiğimiz günlerde "Endişe verici gelişmeler: İkinci Ergenekon süreci mi?" başlıklı köşesinde bu konuya dikkat çekti. Ses getiren iddiayı Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, "İkinci Ergenekon darbesi mi geliyor?" başlıklı köşesinde değerlendirdi.

Sayın Yetkin’e göre, “Gelişmeler adeta ikinci bir Ergenekon sürecinin başlatıldığı kuşkusuna yol açıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı her gün çıkıp kendisini devirme amaçlı bir darbe ihtimalinden söz ediyor”.

Murat Yetkin'in şaşırtan iddiası

Bulunduğumuz konjonktürde yaşanan gelişmeleri olayları ilk Ergenekon operasyonları öncesine benzeten Yetkin “İlk Ergenekon operasyonlarında da böyle bir çeteleşme olduğunu gözlüyor, tahmin edebiliyordum. O zaman Jandarma Komutanı olan Orgeneral Şener Eruygur ile 2003 Aralık ayında, makamında darbecilik tartışması yapmış ve bunu da yazmış bir gazeteciyim” diyor. 2004-2005 yıllarında bir değil, iki defa kendisini o çevrelerle toplantıya davet eden ve ikinci defa yaptığı daveti “Beni böyle işlere bulaştırma” tepkisiyle, sertçe reddettiğim kişinin şu anda devletin en üst katlarında baş danışmanlık yaptığını, duyup kayda almak isteyen savcı varsa ifade vermeye hazır olduğunu söylüyor.

Bilinçli sulandırma

“Böyle bir çeteleşmenin varlığını bilmek, daha sonra Fethullahçı savcı ve hâkimlerin onu bambaşka bir şekle sokup devlet içinde Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahil, siyasi bir tasfiyenin aracı yapıp, kendi darbe tertiplerinin mıntıka temizliği olarak görmeme engel değildir” ifadesi aslında yargıda bu konuda alınan çok önemli karaları etkisiz kılma özelliğini taşırken Ergenekon terör örgütünün var olduğunu ve halen faaliyette bulunduğunu gözler önüne seriyor."

Hangi Ergenekon?

FETÖ'cü savcı ve hakimlerin, Ergenekon yapılanmasının çok önceleri kurulduğunu bilenleri susturduğuna dikkat çeken Orakoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"Gazeteci Yetkin’in de tespit ettiği gibi Silivri’de FETÖ’cü savcı ve hakimler, 1950’li yıllarda kurulan Kontrgerilla veya Ergenekon yapısını 2006 yılında kurdukları yeni Ergenekon terör örgütü vasıtasıyla sulandırarak Türkiye’nin bu derin yapı ile hesaplaşması engellenmişti."

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