Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin'den kötü haber

Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, sezonu kapattı. Kalça sakatlığı olan 31 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği ise belirsiz.

Abone ol

Werder Bremen'de Nuri Şahin sezonu kapattı. Kalçasındaki sakatlığın ciddi olduğu açıklanan orta saha oyuncusu, geri kalan maçlarda takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Florian Kohfeldt, sakatlıkla ilgili konuşurken, "Kalçasındaki sakatlık kötüye gitti. Bu sezon oynamayacak" dedi.

Geleceği belirsiz

Werder Bremen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nuri Şahin'in takımdaki geleceği ise belirsiz. Sportif Direktör Frank Baumann ile Nuri Şahin ve menajeri arasında öngörüşmeler devam ederken; oyuncuyla devam seçeneği sürpriz olarak nitelendirildi.

Fener'e gelebilir

Bild gazetesi ise Nuri Şahin'in yeni rotasının Türkiye olabileceğini yazarken; 31 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiğini öne sürdü.