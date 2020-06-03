HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

2 Haziran Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4585'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 165.555'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 130 bine yaklaştı
2 Haziran verilerine göre, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 974 kişi daha taburcu edildi. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 129 bin 921'e yükseldi. Entübe hasta sayısı 271'e, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 633'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur.'' ifadelerini kullandı.

Resim

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DÜNKÜ TABLO ŞÖYLEYDİ

Resim

SON DAKİKA HABERLERİ
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon yukarıya doğru hareketlendi
'Ben de endişelendim' diyen Prof. Dr. Hasan Tezer 2 günü işaret etti
Koronavirüs vaka sayısı 8 ilde çok arttı nedenini Prof. Recep Tekin açıkladı
Emre Belözoğlu Erol Bulut'la görüştü işi bitirdi! İki efsane geri dönüyor
İkinci Ergenekon darbesi mi geliyor? Murat Yetkin'in iddiasını Bülent Orakoğlu yazdı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Koronavirüsün bitiş tarihini verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da hesabına yanlışlıkla yatan 20 bin lirayı bakın ne yaptı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan'a veto: Ne Arda'sı öze dönüyoruz
Ece Vahapoğlu eşi Cihan Alpay kimdir kaç yaşında?
Prof. Aksakal yeni normalde koronavirüsün bulacağı en riskli alanları açıkladı
Seyahat yasağı kalkar kalkmaz 2 milyon kişi şehir değiştirdi!
Melodi Elbirliler kimdir kaç yaşında Arda Türkmen'in sevgilisi çıktı
Yorumlar 5 yorum