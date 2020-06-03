Ece Vahapoğlu eşi Cihan Alpay kimdir kaç yaşında?

Sunucu Ece Vahapoğlu 6 aylık olan oğlu Efe ile olan ilk pozunu paylaştı. Bu paylaşım sonrası Ece Vahapoğlu'nun eşi merak konusu oldu. Ece Vahapoğlu 41 yaşında ve Cihan Alpay ile evli. Ece Vahapoğlu'un eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in kardeşi Cihan Alpay.

Abone ol

Şu sıralar anneliğin tadını doyasıya çıkaran ünlü sunucu Ece Vahapoğlu oğlu Efe ile ilk pozunu paylaştı. 6 aylık olan Efe'nin babasına olan benzerliği dikkat çekti. Bu paylaşım sonrasında Ece Vahaoğlu'nun eşi Cihan Alpay merak konusu oldu. Ece Vahapoğlu'un eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in kardeşi Cihan Alpay.

Ece Vahapoğlu, 8 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İşletme okuduğu The American University of Rome’u 2000 yılında birincilikle bitirdi.

Fransa IEHEI’de AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. 2001 yılında JC Derneği tarafından “Türkiye’nin En Başarılı Genci” seçildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı’na katıldı.

Yedi kişisel gelişim kitabı ve bir roman, sağlıklı yaşam ve spor üzerine dört kitap çıkardı. İlk kitabı 23 yaşındayken yayınlandı. ÖTEKİ adlı romanı beş dile çevrildi.

​Milliyet, Sabah, Akşam, Takvim gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı.

Spor, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor.

Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme seminerleri veriyor. Spor etkinlikleri yapıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Radyo ve TV Sunuculuğu” dersi verdi. Gönüllü olarak Göbekli Tepe tanıtım projesinin koordinatörlüğünü yürüttü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sertifikalı Wellness Eğitmeni olarak Herkes İçin Spor Federasyonu Proje Başkan Vekili görevini yürütüyor.

Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca moderatörlük ve sunuculuk yapıyor.