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Türkiye Azerbaycan'la vizeleri karşılıklı kaldırdı

Türkiye ve Azerbaycan arasında vizelerle ilgili bir son dakika adımı geldi. imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırıldı.

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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu pekiştirecek bir karar daha yürürlüğe girdi.İki ülke birbirine uyguladığı vizeleri kaldırma kararı almıştı.  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen 113 ülke:

Andorra, Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn (Sınırda 14 Gün), Barbados, Belarus, Belize, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Botswana, Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin, Gambiya, Guatemala, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya (e-vize şart), Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika (e-vize), Moldova, Mauritus, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Niue, Palau Cumhuriyeti, Panama, Palau, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, Saint Vincent ve Grenadinler Adaları, Saint Kitts ve Nevis Adaları, Saint Lucia, Singapur, San Marino, Santa Lucia, Sırbistan, Sudan, Sri Lanka (e-vize), Swaziland, St. Vincent-Grenadines, Suriye, Şili, Şeyseller, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vatikan, Zambiya.

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