ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlıda oyuncu Sumru Yavrucuk yardım istedi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un yardım çağrısı damga vurdu.
ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı'nın canlı yayınlanan programında oyuncu Sumru Yavrucuk'un 6 gündür kayıp olan köpeği Toni hakkında çağrı yapıldı. Müge Anlı'nın yönetimindeki 'Pati Buldular' sayfası, kaybolan dostlarımızı sahiplerine kavuşturuyor. Anlı, programın sonunda oyuncu Sumru Yavrucuk'un Golden cinsi köpeği Toni'nin 6 gündür kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
Gözyaşları içerisinde köpeği Toni'den haber bekleyen 59 yaşındaki sanatçı Sumru Yavrucuk için Müge Anlı çalışmalara başladı.
Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un, Golden cinsi köpeği Toni için çok üzgün olduğunu ve görenlerin en kısa zamanda iletişime geçmesini rica ettiğini ifade etti.
27 Mayıs günü köpeği kaybolan Sumru Kumrucuk, gözyaşları içerisinde köpeğinin bulunmasını bekliyor. Öte yandan köpeğinin sol arka patisinde yara izi olduğu belirtildi.