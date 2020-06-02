Arda Türkmen'in sevgilisi kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler çıktı

45 yaşındaki Arda Türkmen son olarak ise yaptığı yemeklerden ziyade özel hayatıyla gündeme geldi. Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Bu aşk, Instagram'da yayımlanan fotoğraflarla ifşa oldu. Arda Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.