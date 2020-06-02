Arda Türkmen'in sevgilisi kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler çıktı
Kanal D ekranlarında Arda'nın Mutfağı ve Arda ile Omuz Omuza programlarının ünlü şefi Arda Türkmen'in sevgilisi sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler çıktı.
Kanal D ekranlarında gerek ünlü isimlerle gerekse yalnız başına yaptığı yemeklerle herkesi kendisine hayran bırakan Arda Türkmen, büyük bir hayran kitlesine sahip oldu ve yaptığı yemeklerle sosyal medyada binlerce takipçi sahibi oldu.
45 yaşındaki Arda Türkmen son olarak ise yaptığı yemeklerden ziyade özel hayatıyla gündeme geldi. Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Bu aşk, Instagram'da yayımlanan fotoğraflarla ifşa oldu. Arda Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.
Güzellik Blogger'i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler'le aşk yaşayan Türkmen, kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyor.
Arda Türkmen ve Melodi Elbirlier ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.