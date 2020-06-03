Petrolde üç ay sonra bir ilk! 40 doları aştı
Koronavirüs salgınıyla birlikte tarihi çöküş yaşanan petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 6 Mart sonrası ilk kez bugün 40 doları geçti.Abone ol
OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde kısıntılara Temmuz'da da devam edebileceği yönündeki haberler ile birlikte küresel ekonomide dipten dönüş sinyalleri, fiyat artışında etkili oldu.
İlk kez bugün 40 doları aştı
Nisan’da 21 dolar seviyesine kadar düşen Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 6 Mart 2020 tarihi sonrasında ilk kez bugün 40 doları aştı.
Artıştaki etkenler
Fiyatlardaki artışta bir diğer önemli etken, petrol üreticisi olan Rusya ve diğer bazı OPEC+ koalisyonu ülkelerinin Temmuz’dan itibaren planlandığı gibi üretim kısıntılarını azaltmak yerine, mevcut kısıntıları bir ay daha uzatma taraftarı olduğuna ilişkin haberler.
Petrol fiyatlarındaki artış, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.
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