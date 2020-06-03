Bursa'da sarımsağın etiketini gören inanamıyor pazarda yok böyle fiyat

BURSA'da, doğal antibiyotik denilen sarımsağın 100 liralık etiket fiyatını gören şaşkına dönüyor. Fiyatına rağmen alıcısının olduğu belirtilen sarımsak gram gram satılmaya başlandı.

Abone ol

Bursa'nın İnegöl İlçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar sarımsağın fiyatını görünce şok oluyor.

"Kimisi de kızıp alamadan gidiyor"

Pazarda sarımsak satan vatandaşlardan Semih Şeker konuyla ilgili, "Yerli sarımsak satıyoruz. Geçen seneden kalan ürün ve çok az kaldı. Sadece iki kişide kaldı. Onlar da kendilerini kasıyor. Üzerine 5 lira koyup satıyoruz. Vatandaş rağbet ediyor ama kimisi de kızıp almadan gidiyor" dedi.

"Biz 'Kokuyor' diye yemeklerimize katmıyoruz"

Özellikle Suriyelilerin sarımsağa ilgi gösterdiğine vurgu yapan Şeker, "Suriyeliler genelikle bir kaç kilo alıyor. Onlar yemeklerinde genelikle soğan yerine sarımsak kullanıyor. Kendileri de söylüyor, böylelikle hastalıktan korunuyorlar. Adamları takdir etmek lazım. Biz "kokuyor" diye yemeklerimize katmıyoruz. Taze olan sarımsak da var. Onun demedi ise 25 lira. İlerleyen günlerde bunun fiyatı daha da düşer. Bunu isteyen de var ama eski kurutulmuş sarımsak daha çok aranıyor" dedi.