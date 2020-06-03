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Avrupa Birliği'nden Trump'ı kızdıracak George Floyd açıklaması

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ABD'deki olaylar devam ederken Avrupa Birliği'nden Başkan Trump'ı kızdıracak açıklamalar geldi. Avrupa Birliği, ABD'li makamları "aşırı güç kullanımından" geri durmaya çağırarak, yaşanan olaylardan dolayı şaşırdıklarını belirtti.

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ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülke çapında patlak veren ırkçılık karşıtı protesto gösterileri sürerken, diğer ülkelerden de ABD'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar geliyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı vatandaşın geçen hafta polis tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazetecilere yaptığı açıklamada, "George Floyd'un ölümü, ABD halkı gibi bizi de şoke edip dehşete düşürdü." dedi.

Aşırı güç kullanmayın
ABD'li makamları "aşırı güç kullanımından" geri durmaya davet eden Borrell, Floyd'un ölümünün "çok ama çok üzücü bir olay" olduğunu ve güvenlik güçlerinin "yetki suistimalini" gösterdiğini belirtti.

Barışçıl protestolara destek
Polisin, işini yaparken hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini hatırlatan Borrell, Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de düzenlenen protestolarla ilgili de konuştu. "Barışçıl protesto hakkını desteklediklerini, her türlü ırkçılığı kınadıklarını ve elbette tansiyonun düşürülmesi için çağrı yaptıklarını" söyleyen AB yetkilisi, "Amerikalıların bir araya gelme ve bir ulus olarak iyileşme kabiliyetine güveniyoruz." ifadesini kullandı. AB yetkilisi, "Tüm hayatlar gibi siyahların hayatları da değerlidir." diye konuştu.

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