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3 Haziran çocuklar dışarı çıkacak mı 0-14 yaş sokağa çıkma saatleri

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Bugün yani 3 Haziran Çarşamba günü 18 yaş çocuklar dışarı çıkabilecek. Geçtiğimiz haftalarda çarşamba günü sadece 0-14 yaş arası çocuklar dışarı çıkabiliyordu. Bugünden itibaren ise 18 yaş tüm çocuklar hem çarşamba hem de cuma günü saat 14.00-20.00 arasında dışarı çıkabilecek.

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Bugün yani 3 Haziran çarşamba günü 18 yaş altı çocuklar yaş sınıflandırması olmadan dışarı çıkabilecek. Geçtiğimiz haftalarda çarşamba günleri belirli saatlerde sadece 0-14.00 yaş arası çocuklar ailelerinin gözetiminde dışarı çıkabiliyordu. Bugünden itibaren ise 18 yaş altı tüm çocuklar saat 14.00-20.00 arasında sokağa çıkabilecek. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının ise haziran ayının 2. haftasından itibaren kalkması bekleniyor. 

20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı yakın zaman önce alınan kararla 18 yaş altına esnetilmişti. 1 Haziran itibiariyle de normalleşme adımları birbiri ardına atılırken, yasak kapsamındaki yüz binlerce genç ve çocuk bu yasağın kalkacağı tarihi sorguluyor. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı '18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.

AİLE İLE SEYAHAT 
18 yaş altındaki genç ve çocuklar, 1 Haziran itibarıyla aileleriyle yolculuk yapabilecek, tatile gidebilecek, kaldıkları otel alanı ev sayılacak. Ancak yazlıkta da olsa 18 yaş altına sokak yasağı devam edecek.


İZİN GÜNLERİ NE ZAMAN? 
Yeni normalleşme adımları kapsamında, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 18-20 yaş arasındaki gençler için bu yasak kaldırıldı. 0-18 yaş arası bir süre daha yasak kapsamında kalacak. Ancak 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.

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