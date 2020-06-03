Kamu personeline kumanya dönemi bakanlık duyurdu

TÜRKİYE 'de 1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atıldı ancak tedbirler tamamen elden bırakılmış değil. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirleri duyurdu. Birçok maddenin sıralandığı duyuruya göre kamu personeline tek kullanımlık kumanyalar verilecek.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan normalleşme sürecinde kamuda alınması gereken tedbirleri tüm bakanlıklara gönderdi. Alınacak önlemler şöyle sıralandı:

Herkesin ateşi ölçülecek

"Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların kapasiteleri sosyal mesafe kurallarına göre belirlenecek. Araçlarda el antiseptiği ve maske bulundurulacak. Binalara girişlerde tüm çalışanların ateşi kontrol edilecek. Kurum girişlerine sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak. Bina girişleri ile asansörlere salgından korunma yöntemleri asılacak. Ofisler ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar düzenli dezenfekte edilecek.”

Çalışırken de maske takılacak

“Ofisler, sık aralıklarla havalandırılacak. Toplantılar telekonferans yoluyla yapılacak. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak. Yemekhanelerde daha az kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak. Personele tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kullanılmayacak."

Kamuda idari izne esas hastalıklar belirlendi

Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Buna göre Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu çalışanı (yönetici kadro ve pozisyonu kapsam dışı) 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

İdari izne esas kronik hastalıklar, şöyle sıralandı

“İmmünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastaları, insüline bağlı diyabet ve komplike ile insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, inme-kanama geçirenler.”

Kamu çalışanları hastalık durum belgesini e-nabız üzerinden temin edebilecek. Hamile personel de gebeliğinin 24’üncü haftasından 32’inci haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

Süresi biten evde bakım ve engelli aylığı raporları geçerli sayılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlanan 1 milyon 241 bin kişinin süresi biten raporlarının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını açıkladı. Selçuk, “Süresi biten raporların geçerliliğini daha önce haziran ayı başına kadar ertelemiştik. 1 Ocak 2020 ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizin ikinci bir duyuruya raporlarları geçerli olmaya devam edecek” dedi. Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödemelerini de erkene aldıklarını kaydeden Selçuk, ödemelerin dün itibariyle başladığını kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1, 2 olanlara 2, 4 olanlara 3, 6 olanlara 4, 8 olanlara da 5 Haziran’da ödeme yapılacağını söyledi.