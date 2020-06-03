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Fenerbahçe ve Galatasaray Muhammed Kerem Aktürkoğlu için kapışıyor

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın ardından şimdi de 3. Lig ekibi Erzincanspor’un 21 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu için kapışıyor.

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Sivasspor’un iki yıldız Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de 3. Lig’de oynayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya geldi. 21 yaşındaki sol açığın talibi çok. Ekonomik olarak sıkıntıda olan kulüpler, koronavirüsün de etkisiyle transfer rotasını yerli pazarına çevirdi.

Emre menajeriyle temasa geçti
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Emre Belözoğlu, 3. Lig’de mücadele eden Erzincanspor’un 21 yaşındaki sol açığının ailesiyle görüştü. Galatasaray ise oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Süper Lig’in iki devini peşinden koşturan Kerem için Almanya’dan Hannover ile ABD’den New York’un da girişimleri bulunuyor. Bu kadar talibi olan 21 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu’nun daha önce adının duyulmamış olmasının sebebi de ilginç.

28 maçta 17 gol
Kariyerine Gölcükspor’da başlayan Kerem, 2014’te Başakşehir altyapısına transfer oldu. 2016’da Bodrumspor’a kiralanan genç forvet, geri dönüşünde Başakşehir’in pilot takımı Erokspor’a gönderildi. Ancak maddi şartlarda yaşanan anlaşmazlık sonrası kadro dışı bırakıldı. 2018’de Karacabey’e giden Kerem, bu sezona ise Erzincan’da başladı ve 28 maçta 17 gollük performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Bedavaya gelebilir
Süper Lig takımlarının daha önce yüksek yetiştirme bedeli sebebiyle uzak durduğu Kerem, üç yıl alt liglerde oynadığı için bu yükten kurtulunca kıymete bindi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu ekstra bir ödeme olmadan transfer edilebilecek.

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