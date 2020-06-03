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Kırıkkale'de ölümün teğet geçtiği yaşlı kadın arkasına bile bakmadı

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KIRIKKALE’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, adeta ezilmekten son anda kurtuldu. Kadının hemen yanında olan kazayı hiçbir şey olmamış gibi umursamadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, geçen mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarını yayınladı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının, sürücülerin dikkatsizliği ve kuralları ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.

Hiç oralı olmadan yoluna devam etti

Kırıkkale’de yaşanan kaza da ise yürekler ağza geldi. Kentteki bir cadde üzerinde seyreden otomobil ile kavşaktan sola dönmek isteyen hafif ticari araç çarpıştı. O esnada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadın da, meydana gelen kazadan adeta kıl payı kurtuldu. Bir süre yolun karşısına geçmek için hareket etmeden bekleyen kadın, kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan ve kazanın teğet geçtiği kadının görüntüleri kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

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